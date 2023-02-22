Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко
Песков заявил, что Кремль не будет публиковать переговоры лидеров "нормандской четвёрки"
Стенограмма переговоров лидеров стран "нормандской четвёрки", которые велись за закрытыми дверями при подготовке Минских договорённостей, опубликована не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас", — заявил пресс-секретарь российского лидера и добавил, что Москва практически никогда так не делает и данный случай не исключение.
Так Песков ответил на вопрос о том, стоит ли обнародовать стенограмму переговоров после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего лидера Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства Владимир Путин прилагал максимум усилий для реализации Минских соглашений, чего нельзя сказать о партнёрах по "нормандской четвёрке".
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ