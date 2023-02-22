Кремль не будет публиковать содержание переговоров Путина, Меркель, Олланда и Порошенко

Стенограмма переговоров лидеров стран "нормандской четвёрки", которые велись за закрытыми дверями при подготовке Минских договорённостей, опубликована не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас", — заявил пресс-секретарь российского лидера и добавил, что Москва практически никогда так не делает и данный случай не исключение.

Так Песков ответил на вопрос о том, стоит ли обнародовать стенограмму переговоров после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего лидера Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко.