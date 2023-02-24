Обвиняемого в поджоге общежития в Москве арестовали на два месяца
Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге московского общежития, где погибло семь человек.
Обвиняемого в поджоге общежития в Москве взяли под стражу. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"С учётом позиции Прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля 2023 года", — указали в столичной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что вечером 21 февраля обвиняемый, будучи нетрезвым, поссорился с соседями из-за шума. В итоге Хомченко поджёг входную дверь квартиры потерпевших и вещи в коридоре. После этого 63-летний мужчина скрылся.
Напомним, в ночь на среду произошёл пожар в отеле МКМ в центре Москвы на площади 300 квадратных метров. Погибло семь человек, в том числе мальчик и девочка 2017 и 2005 года рождения. Ещё 11 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. Хомченко обвиняют в убийстве семи лиц и умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.
Telegram / Прокуратура Москвы