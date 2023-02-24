Обвиняемого в поджоге общежития в Москве арестовали на два месяца

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге московского общежития, где погибло семь человек.

Обвиняемого в поджоге общежития в Москве взяли под стражу. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"С учётом позиции Прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля 2023 года", — указали в столичной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что вечером 21 февраля обвиняемый, будучи нетрезвым, поссорился с соседями из-за шума. В итоге Хомченко поджёг входную дверь квартиры потерпевших и вещи в коридоре. После этого 63-летний мужчина скрылся.