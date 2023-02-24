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24 февраля, 18:29

В Евросоюзе снова не согласовали десятый пакет санкций против России

Послы государств – членов Евросоюза сегодня в третий раз не смогли согласовать "юбилейный", десятый пакет антироссийских санкций, который должен был вступить в силу к 24 февраля. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, вводу ограничений помешала Польша. Варшава считает, что ряд исключений для поставок в Евросоюз каучука из России делают новые меры неэффективными.

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Лайф напоминает, что попытка ЕС согласовать "юбилейный" пакет антироссийских санкций закончилась неудачей в первый раз 22 февраля. Тогда идею ввода ограничений против ядерного сектора РФ отклонили из-за позиции Венгрии. Переговоры продолжились на следующий день, однако привели к такому же исходу.

Обложка ©

Getty Images / Gabriel Kuchta

Никита Осипов
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