Правозащитник попросил генпрокурора РФ Краснова обжаловать решение об освобождении Мохова

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников просит обжаловать решение об освобождении из-под стражи скопинского маньяка Виктора Мохова. Соответствующее письмо направлено на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, текст приводит ТАСС.

"Прошу провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае её подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", — говорится в обращении.

Правозащитник напомнил, что этот человек осуждён за особо тяжкое преступление, а когда отбывал наказание, грозился отомстить своим жертвам. К тому же Мохов покидал место жительства ночью в момент убийства на территории его домовладения. По словам Мельникова, последующее совершение преступления по статье "Укрывательство преступлений" означает, что скопинский маньяк может вернуться к незаконной деятельности.