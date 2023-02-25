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25 февраля, 13:27

Правозащитник попросил генпрокурора РФ Краснова обжаловать решение об освобождении Мохова

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников просит обжаловать решение об освобождении из-под стражи скопинского маньяка Виктора Мохова. Соответствующее письмо направлено на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, текст приводит ТАСС.

"Прошу провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае её подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", — говорится в обращении.

Правозащитник напомнил, что этот человек осуждён за особо тяжкое преступление, а когда отбывал наказание, грозился отомстить своим жертвам. К тому же Мохов покидал место жительства ночью в момент убийства на территории его домовладения. По словам Мельникова, последующее совершение преступления по статье "Укрывательство преступлений" означает, что скопинский маньяк может вернуться к незаконной деятельности.

"Данные обстоятельства не могут не вызвать обеспокоенности за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания", — добавил правозащитник.

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Напомним, скопинский маньяк был отправлен под домашний арест до 7 октября за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста. А 25 февраля Мохова отпустили.

Обложка ©

YouTube / "Осторожно: Собчак"

Светлана Оперук
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