Anadolu: Эрдоган провёл с Алиевым закрытую встречу в Стамбуле
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сегодня в резиденции Вахдеттин в Стамбуле провёл переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По данным Anadolu, встреча состоялась в закрытом режиме.
СМИ уточняют, что Алиев прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования в связи с последствиями мощных землетрясений.
Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор. После землетрясений в Турции обнаружили загадочную воронку.
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ТАСС / Turkish Presidency / APA Images / ZUMA