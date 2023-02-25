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25 февраля, 17:08

Anadolu: Эрдоган провёл с Алиевым закрытую встречу в Стамбуле

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сегодня в резиденции Вахдеттин в Стамбуле провёл переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По данным Anadolu, встреча состоялась в закрытом режиме.

СМИ уточняют, что Алиев прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования в связи с последствиями мощных землетрясений.

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Напомним, первое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно также ощущалось и в соседних странах. Афтершоки продолжаются до сих пор. После землетрясений в Турции обнаружили загадочную воронку.

Обложка ©

ТАСС / Turkish Presidency / APA Images / ZUMA

Никита Осипов
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