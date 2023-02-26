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26 февраля, 19:30

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

После завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стали известны все пары Кубка Гагарина – 2023. Розыгрыш плей-офф стартует 1 марта.

Западная конференция

СКА – "Динамо" (Минск) — 1 марта

ЦСКА – "Северсталь" — 2 марта

"Локомотив" – "Витязь" — 1 марта

"Торпедо" – "Динамо" (Москва) — 2 марта

Восточная конференция

"Ак Барс" – "Нефтехимик" — 1 марта

"Салават Юлаев" – "Адмирал" — 1 марта

"Авангард" – "Сибирь" — 2 марта

"Автомобилист" – "Металлург" — 2 марта

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Фото © Twitter / КХЛ

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Фото © Twitter / КХЛ

"Динамо" обошло "Спартак" со счётом 4:2 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

"Динамо" обошло "Спартак" со счётом 4:2 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

Серии продлятся до четырёх побед, максимальное количество матчей в каждой серии — семь.

Ранее Лайф писал, что легенда российского хоккея Данис Зарипов провёл прощальный матч и завершил карьеру. 41-летний хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Казанский "Ак Барс" досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

Казанский "Ак Барс" досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

Обложка ©

Twitter / КХЛ

Артур Лапсаков
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