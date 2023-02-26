Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
После завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стали известны все пары Кубка Гагарина – 2023. Розыгрыш плей-офф стартует 1 марта.
Западная конференция
СКА – "Динамо" (Минск) — 1 марта
ЦСКА – "Северсталь" — 2 марта
"Локомотив" – "Витязь" — 1 марта
"Торпедо" – "Динамо" (Москва) — 2 марта
Восточная конференция
"Ак Барс" – "Нефтехимик" — 1 марта
"Салават Юлаев" – "Адмирал" — 1 марта
"Авангард" – "Сибирь" — 2 марта
"Автомобилист" – "Металлург" — 2 марта
Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Фото © Twitter / КХЛ
Серии продлятся до четырёх побед, максимальное количество матчей в каждой серии — семь.
Ранее Лайф писал, что легенда российского хоккея Данис Зарипов провёл прощальный матч и завершил карьеру. 41-летний хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Twitter / КХЛ