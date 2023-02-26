Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

После завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стали известны все пары Кубка Гагарина – 2023. Розыгрыш плей-офф стартует 1 марта.

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Фото © Twitter / КХЛ

"Динамо" обошло "Спартак" со счётом 4:2 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

Серии продлятся до четырёх побед, максимальное количество матчей в каждой серии — семь.