В Турции предложили проводить матчи без зрителей за антиправительственные выкрики

Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели отреагировал на антиправительственные лозунги во время футбольных матчей, предложив проводить игры без зрителей.

Бахчели назвал "безответственной" и "бесчувственной" агитацию в пользу отставки правительства в то время, как страна переживает последствия землетрясений. Как уточнил Бахчели, подобные призывы прозвучали на мачте "Фенербахче" – "Коньяспор" 25 февраля. По словам политика, MHP критически относится к политизации спорта и считает подобные действия актом неуважения к погибшим в землетрясениях гражданам.

"Необходимо, чтобы руководители всех ФК приняли неотложные необходимые шаги — чтобы матчи проходили без зрителей или с учётом необходимых мер предосторожности. Наша партия следит за этой темой", — написал политик в "Твиттере".

Бахчели отметил, что не может оставлять без внимания тех, кто "желает подвергнуть турецкий футбол унижению и позору".