Психолог назвала пять действенных способов, как перестать думать о мужчине

Психолог Ирина Барат. Фото © Предоставлено LIFE

Бывает, встречается мужчина, который вызывает у женщины очень нежное, трепетное отношение — влюблённость, страсть. Чувства настолько тёплые, что возникает необходимость быть с этим человеком. Но очень часто эти отношения не имеют будущего. Предполагаемый партнёр может оказаться женат или просто не испытывать к даме аналогичных чувств. Но женщина успевает нарисовать себе красивую картинку будущего. И она её манит. Девушке сложно признать, что нет перспектив в этих отношениях.

Тогда их нужно отпустить. Пусть это и непросто, но в случае безответных чувств и отсутствия перспектив просто необходимо для того, чтобы жить дальше Ирина Барбат Психолог

Как же перестать думать о мужчине?

1. Отпустить все свои эмоции. Боль, злость, обиду. Хочется плакать или кричать — значит, нужно дать себе время и выпустить всё, что внутри. Тогда придёт облегчение.

2. Переместить фокус внимания с мужчины на себя. Чем дольше женщина зацикливается, тем больше она теряет связь с реальностью. С тем миром, который её окружает. С проблемами, которые никуда не исчезли. Чтобы вернуться, нужно обратить внимание на себя, заняться собой: массаж, спа, косметолог, шопинг, общение с подругами — всё это отлично подойдёт.

Психолог подсказала действенные способы бороться с зависимостью от мужчины. Фото © Unsplash

3. Заполнить максимально свой ежедневный график необходимыми к выполнению делами. Меньше будет оставаться времени на тяжёлые мысли и размышления. Когда день расписан по минутам, то жалеть себя некогда. Да и сил останется мало, чтобы тратить ещё энергию на бессмысленные мечты.

4. Включить в свой распорядок спорт. Это отличный способ выплеска негативных эмоций. Физическая активность отключает эмоциональную деятельность. После занятий появляется приятная пустота. Внутри нет эмоций, есть физическая усталость. А также много других плюсов: хороший аппетит, здоровый сон. Физическая форма приходит в порядок.

И, кстати, спорт поднимает самооценку. А это очень важный момент в борьбе с эмоциональной зависимостью у женщин от мужчин Ирина Барбат Психолог