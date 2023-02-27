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27 февраля, 12:12

Детский омбудсмен Петербурга взяла на контроль дело о задержании подростков из ЧВК "Рёдан"

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запросы в полицию для уточнения информации после задержания почти 150 подростков в торговом центре города за массовые беспорядки, среди них участники ЧВК "Рёдан".

"Ситуация находится под моим контролем. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались. Сотрудники аппарата уполномоченного и я лично будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников инцидента", — пояснила она газете "Петербургский дневник".

По её словам, в инциденте с детьми есть вина взрослых, необходимо выяснить, почему у подростков возникла необходимость объединяться в подобные группировки, возможно, у них есть какие-то нерешённые проблемы. Поэтому задача родителей — вовремя распознать сложности в жизни ребят.

"Серьёзный сигнал для нас, взрослых, о том, что надо постоянно слушать и слышать детей, не усыпляя свою бдительность тем, что ребёнок физически зрел и может сам себя защитить", добавила Митянина.

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

Напомним, 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Участниками потасовки стали члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". Полицейские при задержании нашли у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже в Новосибирске, Санкт-Петербурге и ряде других городов также были пресечены попытки устроить драки в торговых центрах. Так, в Северной столице были задержаны почти 150 молодых людей в балаклавах, среди них вновь фигурируют участники "Рёдан".

Обложка ©

VK / "Рёдан"

Татьяна Миссуми
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