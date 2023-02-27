Детский омбудсмен Петербурга взяла на контроль дело о задержании подростков из ЧВК "Рёдан"

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запросы в полицию для уточнения информации после задержания почти 150 подростков в торговом центре города за массовые беспорядки, среди них участники ЧВК "Рёдан".

"Ситуация находится под моим контролем. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались. Сотрудники аппарата уполномоченного и я лично будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников инцидента", — пояснила она газете "Петербургский дневник".

По её словам, в инциденте с детьми есть вина взрослых, необходимо выяснить, почему у подростков возникла необходимость объединяться в подобные группировки, возможно, у них есть какие-то нерешённые проблемы. Поэтому задача родителей — вовремя распознать сложности в жизни ребят.