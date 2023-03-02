Губернатор Севастополя: Мы всем сердцем с жителями Брянской области
Развожаев поддержал жителей Брянской области после атаки украинских диверсантов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку главе Брянской области Александру Богомазу и всем жителям региона в связи с заходом украинской ДРГ. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.
"Сегодня мы всем сердцем вместе с жителями Брянской области. Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного региона (село Любечане) и устроила диверсию с обстрелами и взятием заложников", — написал Развожаев.
Он также заметил, что Севастополь вместе со всеми жителями Брянской области, и выразил слова поддержки российским военным и представителям силовых структур.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.
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