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2 марта, 10:15

Губернатор Севастополя: Мы всем сердцем с жителями Брянской области

Развожаев поддержал жителей Брянской области после атаки украинских диверсантов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку главе Брянской области Александру Богомазу и всем жителям региона в связи с заходом украинской ДРГ. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

"Сегодня мы всем сердцем вместе с жителями Брянской области. Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного региона (село Любечане) и устроила диверсию с обстрелами и взятием заложников", — написал Развожаев.

Он также заметил, что Севастополь вместе со всеми жителями Брянской области, и выразил слова поддержки российским военным и представителям силовых структур.

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.

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Артур Белкин
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