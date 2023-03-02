Губернатор Севастополя: Мы всем сердцем с жителями Брянской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку главе Брянской области Александру Богомазу и всем жителям региона в связи с заходом украинской ДРГ. Соответствующее сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

"Сегодня мы всем сердцем вместе с жителями Брянской области. Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного региона (село Любечане) и устроила диверсию с обстрелами и взятием заложников", — написал Развожаев.