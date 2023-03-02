В Кремле анонсировали заседание Совбеза с участием Путина на 3 марта
Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности завтра, 3 марта. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в телеграм-канале "Вы слушали "Маяк" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы появилась информация, что глава государства созовёт заседание Совбеза "в ближайшие часы" якобы из-за событий в Брянской области. Вместе с тем "Вёрстка" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, пишет, что заседание уже началось и якобы проводится в режиме видеоконференции.
"Нет, таких планов не было. У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза", — опроверг эти слухи представитель Кремля.
Ранее стало известно, что украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Под обстрел попал школьный автобус. По нашим данным, погибло два человека. Кроме того, ранен ребёнок. Также стало известно, что диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Любечане.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель