В Кремле анонсировали заседание Совбеза с участием Путина на 3 марта

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности завтра, 3 марта. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в телеграм-канале "Вы слушали "Маяк" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы появилась информация, что глава государства созовёт заседание Совбеза "в ближайшие часы" якобы из-за событий в Брянской области. Вместе с тем "Вёрстка" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, пишет, что заседание уже началось и якобы проводится в режиме видеоконференции.