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2 марта, 12:36

Астроном рассказал о сближении Венеры и Юпитера, "заинтересовавшем" систему ПВО в Ленобласти

Учёный Вибе назвал обыденным астрономическое явление, на которое могла среагировать ПВО в Ленобласти

Соединение двух планет Солнечной системы — совершенно обыденное явление. Это красиво и зрелищно, но не более того, рассказал в беседе с Лайфом заведующий отделом физики и эволюции звёзд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Напомним, ранее сообщалось, что сигнал "Режим" в Ленинградской области могли объявить из-за сближения Венеры и Юпитера. По предварительным данным, именно на него среагировала система ПВО.

"Сейчас довольно много похожих сообщений из разных мест, не только из Выборга. Все они связаны с соединением Венеры и Юпитера. Это абсолютно не НЛО, а способность наших глаз и мозга нас обманывать... Планеты стали такими видимыми потому, что сейчас весна. Весна — хорошее время года для наблюдения планет, они поднимаются высоко над горизонтом и становятся особо заметны. А теперь ещё получилось так, что 1-2 марта Венера и Юпитер видны практически в одном направлении с небольшим угловым расстоянием между ними", — пояснил Вибе.

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По словам эксперта, планеты можно было наблюдать и в другие вечера, но они находились далеко друг от друга и не привлекали к себе внимания. Собеседник Лайфа добавил, что такое явление происходит раз в несколько лет.

Соединяться могут разные планеты, все видимые — Венера, Марс и так далее, ещё с Луной иногда соединяются. Венера и Юпитер соединяются раз в несколько лет, и этого времени достаточно, чтобы люди об этом забыли — и новое сближение им казалось чем-то неожиданным и уникальным", — заключил специалист.

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Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал, что незадолго до землетрясения в Турции над местом разлома наблюдались атмосферные аномалии. О том, какие знаки подавала планета, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ольга Годуненко
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