Сигнал "Режим" в Ленобласти могли объявить из-за сближения Венеры и Юпитера

Сигнал "Режим" в Ленинградской области накануне мог быть объявлен из-за редкого астрономического явления в небе над Выборгом. Об этом сообщает SHOT .

Вечером 1 марта в небе над Ленобластью фиксировалось сближение Венеры и Юпитера. По предварительным данным, именно на него среагировала система ПВО и был объявлен спецсигнал. Информация о появлении неопознанного летающего объекта в российском воздушном пространстве, о чём сообщалось ранее, пока не подтвердилась.