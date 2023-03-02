Сигнал "Режим" в Ленобласти могли объявить из-за сближения Венеры и Юпитера
SHOT: Сигнал "Режим" в Ленинградской области могли объявить из-за редкого астрономического явления
Сигнал "Режим" в Ленинградской области накануне мог быть объявлен из-за редкого астрономического явления в небе над Выборгом. Об этом сообщает SHOT.
Сближение Венеры и Юпитера в небе над Ленинградской областью. Фото © SHOT
Вечером 1 марта в небе над Ленобластью фиксировалось сближение Венеры и Юпитера. По предварительным данным, именно на него среагировала система ПВО и был объявлен спецсигнал. Информация о появлении неопознанного летающего объекта в российском воздушном пространстве, о чём сообщалось ранее, пока не подтвердилась.
А несколько дней назад Лайф сообщал о закрытии воздушного пространства в небе над Санкт-Петербургом, был объявлен план "Ковёр". Позже выяснилось, что причиной закрытия неба оказалась тренировка сил ПВО.