Путин: Солдаты и офицеры Армии РФ мужественно выполняют свой долг, защищая страну

Сегодня российские солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищая страну в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Путин — о российских военных, которые выполняют свой долг в СВО. Видео © LIFE

"Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры Армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и террористов", — сказал он.