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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 12:54
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Путин: Солдаты и офицеры Армии РФ мужественно выполняют свой долг, защищая страну

Сегодня российские солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищая страну в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Путин — о российских военных, которые выполняют свой долг в СВО. Видео © LIFE

"Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры Армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и террористов", — сказал он.

Речь идёт о тех злоумышленниках, продолжил глава государства, которые на протяжении восьми лет мучили и убивали людей в республиках Донбасса. По их же вине погибла российская журналистка Дарья Дугина, подчеркнул он. Эти же неонацисты совершили сегодня, 2 марта, террористический акт в Брянской области — очередное преступление, заявил Путин.

Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев
Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердились. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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