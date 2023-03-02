В Улан-Удэ восьмиклассница принесла в школу нож и перепугала одноклассников

В Улан-Удэ ученица одной из школ принесла в учебное учреждение нож, чем напугала одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой была запечатлена девочка-подросток с ножом в руках. В комментарии к снимку утверждалось, что она учится в восьмом классе, ходит с ножом по школе и угрожает зарезать одноклассников.

"Днём 2 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о том, что восьмиклассница угрожает одноклассникам ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу регионального МВД.

По данным полиции, школьница рассказала, что фотографию несколько дней назад сделала её одноклассница, но "намерений использовать нож она не имела". Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, также они планируют провести профилактические беседы с учащимися.