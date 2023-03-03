Россиянам назвали опасные последствия жизни на нижних и верхних этажах

То, на каком этаже живёт человек, может оказывать влияние на его психическое и соматическое здоровье. Так, например, жильцы первых этажей более подвержены снижению иммунитета и заболеваниям лёгочной системы, а проживающие на верхних этажах — головным болям, тревожным расстройствам и нестабильности сердечного ритма и артериального давления. Об этом рассказала терапевт новосибирской клиники Medical On Юлия Коваленко в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, опасность для жизни на нижних этажах (первом и втором) заключается в соседстве с подвальными помещениями, где часто царствуют грибок и плесень. Кроме того, вред могут оказать скопление выхлопных газов с автострады и прогревающиеся двигатели машин у подъездов. Также потенциально опасны пыль и испарения от асфальта в жару.

"Такие воздействия крайне опасны. Всё дело в том, что наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации", — предупредила Коновалова.

Медик отметила, что в организм живущих на нижних этажах неизбежно попадают тяжёлые металлы, альдегиды, углеводороды, оксид углерода, диоксид серы и бензпирены. Это чревато заболеваниями лёгочной системы, хроническими заболеваниями лор-органов и "аллергизацией" организма (вазомоторным ринит, атопический дерматит и бронхиальная астма). Кроме того, жизнь внизу часто негативно влияет на иммунитет и приводит к затяжным респираторным инфекциям верхних и нижних дыхательных путей, а также к длительной астении — слабости и вялости, добавила терапевт.

А на верхних этажах опасность представляет промышленный смог — выхлопы предприятий и электромагнитные излучения. Помимо этого проживание на экстремально высоких этажах (выше 25-го) может навредить человеку спецификой системы кондиционирования, а именно сухостью воздуха и его изменённым составом, а также отсутствием возможности открыть окна для естественного проветривания. Кроме того, жить очень высоко опасно из-за высокого уровня вибраций (низкочастотные инфразвуковые колебания), перепадов атмосферного давления и нагрузок при подъёме в лифте. В совокупности всё это может привести к паническим атакам, тревожным расстройствам, нарушениям сна, головным болям, заболеваниям лор-органов, нарушению тонуса крупных сосудов и сердца.

Поэтому врач рекомендует выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой.