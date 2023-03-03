Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 09:02

Россиянам назвали опасные последствия жизни на нижних и верхних этажах

Терапевт Коваленко посоветовала выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой

То, на каком этаже живёт человек, может оказывать влияние на его психическое и соматическое здоровье. Так, например, жильцы первых этажей более подвержены снижению иммунитета и заболеваниям лёгочной системы, а проживающие на верхних этажах — головным болям, тревожным расстройствам и нестабильности сердечного ритма и артериального давления. Об этом рассказала терапевт новосибирской клиники Medical On Юлия Коваленко в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, опасность для жизни на нижних этажах (первом и втором) заключается в соседстве с подвальными помещениями, где часто царствуют грибок и плесень. Кроме того, вред могут оказать скопление выхлопных газов с автострады и прогревающиеся двигатели машин у подъездов. Также потенциально опасны пыль и испарения от асфальта в жару.

Пора бить тревогу?: Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

Пора бить тревогу?: Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

"Такие воздействия крайне опасны. Всё дело в том, что наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации", — предупредила Коновалова.

Медик отметила, что в организм живущих на нижних этажах неизбежно попадают тяжёлые металлы, альдегиды, углеводороды, оксид углерода, диоксид серы и бензпирены. Это чревато заболеваниями лёгочной системы, хроническими заболеваниями лор-органов и "аллергизацией" организма (вазомоторным ринит, атопический дерматит и бронхиальная астма). Кроме того, жизнь внизу часто негативно влияет на иммунитет и приводит к затяжным респираторным инфекциям верхних и нижних дыхательных путей, а также к длительной астении — слабости и вялости, добавила терапевт.

Врач рассказала, чем можно заразиться в общественной бане

Врач рассказала, чем можно заразиться в общественной бане

А на верхних этажах опасность представляет промышленный смог — выхлопы предприятий и электромагнитные излучения. Помимо этого проживание на экстремально высоких этажах (выше 25-го) может навредить человеку спецификой системы кондиционирования, а именно сухостью воздуха и его изменённым составом, а также отсутствием возможности открыть окна для естественного проветривания. Кроме того, жить очень высоко опасно из-за высокого уровня вибраций (низкочастотные инфразвуковые колебания), перепадов атмосферного давления и нагрузок при подъёме в лифте. В совокупности всё это может привести к паническим атакам, тревожным расстройствам, нарушениям сна, головным болям, заболеваниям лор-органов, нарушению тонуса крупных сосудов и сердца.

Поэтому врач рекомендует выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой.

Учёные доказали, что даже одна бессонная ночь может состарить мозг на годы

Учёные доказали, что даже одна бессонная ночь может состарить мозг на годы

Ранее Коваленко перечислила самые распространённые причины частых носовых кровотечений. По словам специалиста, их можно разделить на две группы: общие и местные. Первые связаны с системными заболеваниями, а вторые — с особенностями кровоснабжения в носовой полости.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров