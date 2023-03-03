Депутат Бичаев обратился к Шойгу с просьбой наградить 10-летнего Федю из Брянской области

Депутат Госдумы Артём Бичаев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой оценить мужество и героизм 10-летнего Фёдора из Брянской области и вручить ему государственную награду. Накануне во время атаки украинских диверсантов мальчик, несмотря на полученное ранение, вывел двух первоклассниц в безопасное место.

Бичаев отметил, что каждый ведёт себя по-разному в критической ситуации. Кто-то теряет рассудок, кого-то охватывает страх, но есть и те, кто, несмотря на ранения и прочие трудности, остаётся в здравом рассудке и думает не только о себе, но и о тех, кто рядом.