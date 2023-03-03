Депутат Бичаев обратился к Шойгу с просьбой наградить 10-летнего Федю из Брянской области
Депутат Госдумы Артём Бичаев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой оценить мужество и героизм 10-летнего Фёдора из Брянской области и вручить ему государственную награду. Накануне во время атаки украинских диверсантов мальчик, несмотря на полученное ранение, вывел двух первоклассниц в безопасное место.
Бичаев отметил, что каждый ведёт себя по-разному в критической ситуации. Кто-то теряет рассудок, кого-то охватывает страх, но есть и те, кто, несмотря на ранения и прочие трудности, остаётся в здравом рассудке и думает не только о себе, но и о тех, кто рядом.
"Именно таким и оказался десятилетний парнишка по имени Фёдор. В момент, когда укрофашисты расстреляли машину, парень получил ранение в грудь, но смог выбраться и вытащить из машины своих одноклассниц, после спрятаться в лесу и получить помощь от взрослых. Обратился к министру обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой по достоинству оценить мужество и героизм юного россиянина и наградить его государственной наградой, которую он безусловно заслужил!" — написал Бичаев в телеграм-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Федю представят к награде. К слову, в областном центре даже расклеили листовки в честь мальчика. А в Кремле заявили, что героизмом Феди гордится вся Россия.
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