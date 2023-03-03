Украина получила от Франции данные чёрного ящика вертолёта, разбившегося под Киевом
Речевой самописец разбившегося в Броварах вертолёта, на котором находилось руководство МВД Украины, расшифрован во Франции, материалы уже переданы Киеву. Об этом журналистам сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Данные получены, они есть у следствия", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.
По словам Шмыгаля, следствие по делу о крушении вертолёта продолжается. Первые результаты будут представлены уже в ближайшее время.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. В результате катастрофы погиб в том числе министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Список всех находившихся в вертолёте публиковало МВД. Также в ведомстве озвучили основные версии авиакатастрофы.
Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)