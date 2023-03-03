Украина получила от Франции данные чёрного ящика вертолёта, разбившегося под Киевом

Речевой самописец разбившегося в Броварах вертолёта, на котором находилось руководство МВД Украины, расшифрован во Франции, материалы уже переданы Киеву. Об этом журналистам сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Данные получены, они есть у следствия", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.