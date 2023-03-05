С рельсов сошёл ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"

Ещё один грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошёл с рельсов в округе Кларк, штат Огайо. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия, сообщает местное отделение телеканала NBC.

В США сошёл с рельсов ещё один грузовой поезд компании Norfolk Southern. Видео © Twitter / rawsalerts

"Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе 1 тысячи футов (около 305 метров. — Прим. Лайфа) от места схода поезда с рельсов <....> укрыться на местах в целях предосторожности", — говорится в сообщении на странице округа в соцсетях.

На месте происшествия сейчас работают пожарные и полицейские. Как заявил представитель транспортной компании, с рельсов сошло около 20 вагонов, пострадавших нет. Сотрудники организации направляются на место ЧП для проведения работ по очистке.