С рельсов сошёл ещё один поезд компании, устроившей "Чернобыль в Огайо"
Ещё один грузовой поезд компании Norfolk Southern сошёл с рельсов в Огайо
Ещё один грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошёл с рельсов в округе Кларк, штат Огайо. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия, сообщает местное отделение телеканала NBC.
В США сошёл с рельсов ещё один грузовой поезд компании Norfolk Southern. Видео © Twitter / rawsalerts
"Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе 1 тысячи футов (около 305 метров. — Прим. Лайфа) от места схода поезда с рельсов <....> укрыться на местах в целях предосторожности", — говорится в сообщении на странице округа в соцсетях.
На месте происшествия сейчас работают пожарные и полицейские. Как заявил представитель транспортной компании, с рельсов сошло около 20 вагонов, пострадавших нет. Сотрудники организации направляются на место ЧП для проведения работ по очистке.
Как сообщал Лайф, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду. Грузовой поезд также принадлежал транспортной компании Norfolk Southern. Ещё один поезд этой организации сошёл с рельсов 25 февраля. Инцидент произошёл в штате Северная Каролина.
Twitter / rawsalerts