"Роскошный отпуск": Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II
CTV: Делегацию во главе с Трюдо обвинили в расточительности на похоронах Елизаветы II
Канадцы уличили в излишнем расточительстве делегацию страны во главе с премьер-министром Джастином Трюдо во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. После того как всплыли некоторые детали их времяпровождения в Соединённом Королевстве, многие граждане просто вышли из себя, пишет CTV.
"Правительство Канады потратило почти 400 тысяч долларов на гостиничные номера во время похорон королевы Елизаветы II, включая роскошный люкс с видом на реку за шесть тысяч долларов за ночь", — узнало агентство.
В состав делегации вошли премьер-министр Трюдо с женой, а также ряд других политиков. Кроме них в группу вошли канадская актриса корейского происхождения Сандра О и спортсмен-пловец, олимпийский чемпион Марк Тьюксбери. Кто именно из них останавливался в роскошном Corinthia London стоимостью в шесть тысяч долларов в сутки, неизвестно, однако многие убеждены, что это был Трюдо.
"Премьер-министр побаловал себя роскошным отпуском и прекрасной ночью пения в вестибюле роскошного отеля, одного из самых шикарных отелей на планете Земля", — заявил лидер консерваторов Пьер Пуальевр.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / Zuma