Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 07:29

"Роскошный отпуск": Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II

CTV: Делегацию во главе с Трюдо обвинили в расточительности на похоронах Елизаветы II

Канадцы уличили в излишнем расточительстве делегацию страны во главе с премьер-министром Джастином Трюдо во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. После того как всплыли некоторые детали их времяпровождения в Соединённом Королевстве, многие граждане просто вышли из себя, пишет CTV.

"Правительство Канады потратило почти 400 тысяч долларов на гостиничные номера во время похорон королевы Елизаветы II, включая роскошный люкс с видом на реку за шесть тысяч долларов за ночь", — узнало агентство.

В состав делегации вошли премьер-министр Трюдо с женой, а также ряд других политиков. Кроме них в группу вошли канадская актриса корейского происхождения Сандра О и спортсмен-пловец, олимпийский чемпион Марк Тьюксбери. Кто именно из них останавливался в роскошном Corinthia London стоимостью в шесть тысяч долларов в сутки, неизвестно, однако многие убеждены, что это был Трюдо.

"Премьер-министр побаловал себя роскошным отпуском и прекрасной ночью пения в вестибюле роскошного отеля, одного из самых шикарных отелей на планете Земля", — заявил лидер консерваторов Пьер Пуальевр.

"Улыбочку!": Веселье Байдена на похоронах Елизаветы II взбесило скорбящих британцев

"Улыбочку!": Веселье Байдена на похоронах Елизаветы II взбесило скорбящих британцев

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Оксана Попова
  • Новости
  • Джастин Трюдо
  • Канада
  • Елизавета II
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров