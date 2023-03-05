"Роскошный отпуск": Трюдо обвинили в расточительности во время похорон Елизаветы II

Канадцы уличили в излишнем расточительстве делегацию страны во главе с премьер-министром Джастином Трюдо во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. После того как всплыли некоторые детали их времяпровождения в Соединённом Королевстве, многие граждане просто вышли из себя, пишет CTV.

"Правительство Канады потратило почти 400 тысяч долларов на гостиничные номера во время похорон королевы Елизаветы II, включая роскошный люкс с видом на реку за шесть тысяч долларов за ночь", — узнало агентство.

В состав делегации вошли премьер-министр Трюдо с женой, а также ряд других политиков. Кроме них в группу вошли канадская актриса корейского происхождения Сандра О и спортсмен-пловец, олимпийский чемпион Марк Тьюксбери. Кто именно из них останавливался в роскошном Corinthia London стоимостью в шесть тысяч долларов в сутки, неизвестно, однако многие убеждены, что это был Трюдо.