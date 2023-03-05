ВСУ нанесли удар по Волховахе во время митинга памяти комбата "Спарты" Жоги
ВСУ ударили по Волховахе во время траурного митинга в честь Героя России Владимира Жоги
Памятник Герою РФ Владимиру Жоге. Обложка © ТАСС / Николай Тришин
Украинские военные атаковали Волноваху во время траурного митинга, приуроченного к годовщине гибели командира легендарной "Спарты" Владимира Жоги. Как рассказал журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, ВСУ нанесли по городу два удара реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Полностью разбомбили здание бывшего Дома быта рядом с Домом культуры, где мы как раз проводили торжественное собрание в память Героя ДНР и России Владимира Жоги. Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилёт. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись", — сказал он.
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога трагически погиб 5 марта прошлого года в Волновахе. Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин передал его отцу "Золотую звезду" Героя ДНР, которой Жога награждён посмертно, а президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России.