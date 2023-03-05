ВСУ нанесли удар по Волховахе во время митинга памяти комбата "Спарты" Жоги

Украинские военные атаковали Волноваху во время траурного митинга, приуроченного к годовщине гибели командира легендарной "Спарты" Владимира Жоги. Как рассказал журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, ВСУ нанесли по городу два удара реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Полностью разбомбили здание бывшего Дома быта рядом с Домом культуры, где мы как раз проводили торжественное собрание в память Героя ДНР и России Владимира Жоги. Был полный зал детей. Буквально в 40 метрах был прилёт. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись", — сказал он.