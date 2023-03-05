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5 марта, 14:26

Боррелю задали один вопрос после слов о России

Пользователи Twitter поддержали слова Борреля о невозможности исключить Россию из G20

Позиция главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россию невозможно исключить из G20, нашла поддержку у пользователей "Твиттера".

Несмотря на то что некоторые согласились с его словами, многие отреагировали с недоверием и нескрываемым сарказмом. Один из комментаторов отметил, что теперь главный европейский дипломат заговорил по-другому. А другой поинтересовался, неужели Запад внезапно открыл для себя принципы.

"Позиция ЕС и НАТО остаётся маргинальной", — заявил ещё один пользователь.

Комментаторы вспомнили и его прошлые заявления о "саде", который окружают "джунгли". Один из пользователей поинтересовался, как же угроза европейскому саду?

"Что-то щёлкнуло в голове "Джунгли" Борреля", — добавил другой.

Боррель высказался против исключения России из состава "Большой двадцатки"

Боррель высказался против исключения России из состава "Большой двадцатки"

Ещё в октябре 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями". По его словам, они грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После заявления политика обвинили в расизме, евродепутат даже назвал Борреля садовником и потребовал прекратить вмешиваться в дела других стран.

Обложка ©

Getty Images / Pier Marco Tacca

Николь Вербер
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