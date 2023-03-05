Боррелю задали один вопрос после слов о России

Позиция главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россию невозможно исключить из G20, нашла поддержку у пользователей "Твиттера".

Несмотря на то что некоторые согласились с его словами, многие отреагировали с недоверием и нескрываемым сарказмом. Один из комментаторов отметил, что теперь главный европейский дипломат заговорил по-другому. А другой поинтересовался, неужели Запад внезапно открыл для себя принципы.

"Позиция ЕС и НАТО остаётся маргинальной", — заявил ещё один пользователь.

Комментаторы вспомнили и его прошлые заявления о "саде", который окружают "джунгли". Один из пользователей поинтересовался, как же угроза европейскому саду?