Байден снова споткнулся на ступеньках трапа самолёта и чуть не свалился вниз

Американский лидер Джо Байден в очередной раз споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолёта на авиабазе в штате Алабама. Президент США едва не слетел с трапа, но всё-таки смог удержаться. Момент попал в прямой эфир.

На кадрах видно, как президент Байден поднимается по трапу самолёта, крепко держась за металлическое ограждение. Как только он опускает руку, в считаные секунды теряет равновесие и валится вперёд. Лидер США чудом смог устоять на ногах, едва не свалившись с трапа вниз головой.