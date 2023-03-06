Байден снова споткнулся на ступеньках трапа самолёта и чуть не свалился вниз
Байден снова споткнулся, когда поднимался по трапу самолёта
Американский лидер Джо Байден в очередной раз споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолёта на авиабазе в штате Алабама. Президент США едва не слетел с трапа, но всё-таки смог удержаться. Момент попал в прямой эфир.
Байден снова споткнулся, когда поднимался по трапу самолёта. Видео © Twitter / RRN_breaking
На кадрах видно, как президент Байден поднимается по трапу самолёта, крепко держась за металлическое ограждение. Как только он опускает руку, в считаные секунды теряет равновесие и валится вперёд. Лидер США чудом смог устоять на ногах, едва не свалившись с трапа вниз головой.
Это уже далеко не первый случай, когда лидер США испытывает трудности при посадке в самолёт. Так, первый раз он упал на трапе при попытке сесть в свой лайнер в марте 2021 года, второй — в апреле, третий — в мае 2022-го, а четвёртое падение произошло в июле того же года. Также Байден споткнулся на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы 22 февраля. Он упал вперёд, однако быстро смог подняться. Неповоротливость Байдена породила в Сети множество шуток.
Twitter / RRN_breaking