Песков заявил, что Путин не передавал послания в Пекин через Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин не передавал в Пекин какого-либо послания через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, это был исключительно двусторонний визит", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 1 марта Александр Лукашенко прибыл в Пекин. В ходе визита он заявил, что развитие Белоруссии зависит в том числе и от силы КНР, поэтому обе страны должны "очертить новые горизонты сотрудничества". Он также позвал лидера Китая в Минск с ответным визитом. Позже белорусский посол в Китае рассказал, что Александр Лукашенко и Си Цзиньпин заявили о необходимости объединить усилия для выхода на мирные переговоры по Украине.
Getty Images / Handout / Kremlin Press Office