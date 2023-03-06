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6 марта, 09:39

Песков заявил, что Путин не передавал послания в Пекин через Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин не передавал в Пекин какого-либо послания через белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, это был исключительно двусторонний визит",  отметил представитель Кремля.

Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то

Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить или работать против кого-то

Напомним, 1 марта Александр Лукашенко прибыл в Пекин. В ходе визита он заявил, что развитие Белоруссии зависит в том числе и от силы КНР, поэтому обе страны должны "очертить новые горизонты сотрудничества". Он также позвал лидера Китая в Минск с ответным визитом. Позже белорусский посол в Китае рассказал, что Александр Лукашенко и Си Цзиньпин заявили о необходимости объединить усилия для выхода на мирные переговоры по Украине.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Kremlin Press Office

Александр Юнашев
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