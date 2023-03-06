"Поэтому я здесь": Охрана помешала агентам главаря "брянских террористов" убить миллиардера Малофеева

Российский миллиардер, предприниматель и глава группы "Царьград" Константин Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения украинских спецслужб на него от своей охраны. Бизнесмен поблагодарил их за бдительность.

Он высказал предположение, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику" в военном руководстве Украины. Малофеев рассказал, что предусмотрительно обзавёлся охраной, а провальная попытка его убить означает, что "все принятые меры были приняты верно". Он добавил, что не собирается останавливаться и отказываться от своей искренней патриотической позиции, подчеркнув, что "победа не за горами, потому что враг нервничает".