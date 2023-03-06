"Поэтому я здесь": Охрана помешала агентам главаря "брянских террористов" убить миллиардера Малофеева
Миллиардер Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения спецслужб Украины от охраны
Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT
Российский миллиардер, предприниматель и глава группы "Царьград" Константин Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения украинских спецслужб на него от своей охраны. Бизнесмен поблагодарил их за бдительность.
"Я узнал об этом от охраны. Я хотел бы поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, <…> и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют. Все они проявили бдительность. Поэтому я здесь с вами", ― сообщил бизнесмен в эфире телеканала "Царьград".
Он высказал предположение, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику" в военном руководстве Украины. Малофеев рассказал, что предусмотрительно обзавёлся охраной, а провальная попытка его убить означает, что "все принятые меры были приняты верно". Он добавил, что не собирается останавливаться и отказываться от своей искренней патриотической позиции, подчеркнув, что "победа не за горами, потому что враг нервничает".
Сегодня ФСБ объявила о предотвращении покушения спецслужб Украины на российского миллиардера Константина Малофеева. Организатором является Денис Капустин, главарь диверсантов, атаковавших сёла Брянской области на прошлой неделе. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент должен был подорвать машину с Малофеевым.