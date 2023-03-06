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6 марта, 11:11

"Поэтому я здесь": Охрана помешала агентам главаря "брянских террористов" убить миллиардера Малофеева

Миллиардер Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения спецслужб Украины от охраны

<p>Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT

Российский миллиардер, предприниматель и глава группы "Царьград" Константин Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения украинских спецслужб на него от своей охраны. Бизнесмен поблагодарил их за бдительность.

"Я узнал об этом от охраны. Я хотел бы поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, <…> и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют. Все они проявили бдительность. Поэтому я здесь с вами", ― сообщил бизнесмен в эфире телеканала "Царьград".

Он высказал предположение, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику" в военном руководстве Украины. Малофеев рассказал, что предусмотрительно обзавёлся охраной, а провальная попытка его убить означает, что "все принятые меры были приняты верно". Он добавил, что не собирается останавливаться и отказываться от своей искренней патриотической позиции, подчеркнув, что "победа не за горами, потому что враг нервничает".

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Сегодня ФСБ объявила о предотвращении покушения спецслужб Украины на российского миллиардера Константина Малофеева. Организатором является Денис Капустин, главарь диверсантов, атаковавших сёла Брянской области на прошлой неделе. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент должен был подорвать машину с Малофеевым.

Андрей Бражников
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