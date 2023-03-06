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Опубликовано 6 марта 2023, 11:13

Бойцы группировки "Юг" уничтожили до 225 военных и склад ВСУ на Донецком направлении

Войска РФ за сутки уничтожили до 225 военных ВСУ на Донецком направлении

В ходе активных действий подразделений группировки "Юг" на Донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 225 бойцов, а также военную технику. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", — сказал он.

Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ у населённого пункта Дачное в ДНР, где они хранили боеприпасы. Также в районе Часова Яра ими была уничтожена радиолокационная станция ВСУ контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

ВСУ потеряли более 210 бойцов в ходе наступления российской группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 210 бойцов в ходе наступления российской группировки "Юг"

Ранее стало известно, что в Артёмовске завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки российскими военными. Также Лайф писал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами на крыше одного из зданий. По его словам, город практически окружён, а украинские бойцы могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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