Бойцы группировки "Юг" уничтожили до 225 военных и склад ВСУ на Донецком направлении

В ходе активных действий подразделений группировки "Юг" на Донецком направлении украинская армия за сутки потеряла 225 бойцов, а также военную технику. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30", — сказал он.

Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ у населённого пункта Дачное в ДНР, где они хранили боеприпасы. Также в районе Часова Яра ими была уничтожена радиолокационная станция ВСУ контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.