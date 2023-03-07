Газзаев оценил появление десяти игроков "Спартака" в расширенном списке сборной России

"В последних играх было очень большое количество молодых, которые выходили в старте. Почему бы и не дать им возможность сыграть? Всё это решает тренер сборной России Валерий Карпин и его штаб", — приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс" .

Ранее сборная России по футболу объявила расширенный состав на первый в этом году сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта. Всего в списке тренерского штаба 41 футболист, в том числе российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук и играющий за "Монако" Александр Головин. В последний раз оба футболиста выступали за сборную в ноябре 2021 года. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Вероятно, наша национальная команда встретится с Ираном и Ираком.