Юрист объяснил, как блогерша-миллиардерша Лерчек может избежать уголовной ответственности

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её супруг Артём могут избежать уголовной ответственности за неуплату налогов в размере 300 миллионов рублей, если оплатят суммы недоимки, пени и штрафы. Об этом RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Если Чекалина добровольно уплатит в бюджет фактически похищенную у государства сумму недоплаченных налогов, а также уплатит все полагающиеся в таком случае штрафы и пени, она будет освобождена от уголовной ответственности", — отметил Соловьёв.

Он также заметил, что в деле Чекалиной и её мужа стоит обратить внимание на то, что они вовлекли в схему уклонения от уплаты налогов своих родственников, сделав их пособниками. В результате этого доходы поступали на счета ИП её близких. Такие действия специалисты называют "противозаконным дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов".