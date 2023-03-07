Юрист объяснил, как блогерша-миллиардерша Лерчек может избежать уголовной ответственности
Адвокат Соловьёв: Блогер Лерчек и её муж могут избежать уголовной ответственности за неуплату налогов
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её супруг Артём могут избежать уголовной ответственности за неуплату налогов в размере 300 миллионов рублей, если оплатят суммы недоимки, пени и штрафы. Об этом RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
"Если Чекалина добровольно уплатит в бюджет фактически похищенную у государства сумму недоплаченных налогов, а также уплатит все полагающиеся в таком случае штрафы и пени, она будет освобождена от уголовной ответственности", — отметил Соловьёв.
Он также заметил, что в деле Чекалиной и её мужа стоит обратить внимание на то, что они вовлекли в схему уклонения от уплаты налогов своих родственников, сделав их пособниками. В результате этого доходы поступали на счета ИП её близких. Такие действия специалисты называют "противозаконным дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов".
"Поскольку сумма уклонения превышает 300 миллионов рублей, что является особо крупным размером, такое деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 198 УК России и наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет. Либо принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на тот же срок", — добавил Соловьёв.
Лайф сообщал, что против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, звезда Сети работала по упрощённой схеме налогообложения, по которой можно зарабатывать до 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила этот лимит и принесла блогеру за год около трёх миллиардов рублей. Оперативники уже провели обыск в доме блогера и её супруга, где нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, около 10 паспортов РФ и паспорт США.
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