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8 марта, 11:29

В СФ заявили, что Боррель прессингует жителей Грузии

Сенатор Карасин призвал унять Борреля после критики закона об иноагентах в Грузии

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в телеграм-канале ответил руководителю евродипломатии Жозепу Боррелю, который выступил с критикой закона об иноагентах в Грузии, и заявил, что подобные высказывания переходят границы приличия.

"Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями. На сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличия!" — подчеркнул Карасин.

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Ранее Лайф сообщал, что Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это стало причиной массовых акций протеста на улицах Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Завершились они только под утро 8 марта. Примечательно, что проведение акций протеста поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США и именно оттуда записала обращение к народу страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятие подобного закона противоречит планам Грузии вступить в ЕС.

Обложка ©

ТАСС / Sven Hoppe / dpa

Артур Белкин
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