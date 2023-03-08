В Белом доме не подтвердили данные The New York Times о подрыве "Северных потоков"

Совет национальной безопасности Белого дома не может подтвердить данные газеты The New York Times (NYT), согласно которым к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" причастна проукраинская группировка. Об этом заявила глава пресс-службы СНБ Эдрианна Уотсон.

"СНБ не может подтвердить эту публикацию NYT. Журналист [издания] признал, что приведённые утверждения не основаны на разведывательных данных, которые рассекретила и распространила администрация США", — написала она в "Твиттере", добавив, что ФРГ, Швеция и Дания продолжают расследовать случившееся.