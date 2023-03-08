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8 марта, 16:16

В Белом доме не подтвердили данные The New York Times о подрыве "Северных потоков"

Совет национальной безопасности Белого дома не может подтвердить данные газеты The New York Times (NYT), согласно которым к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" причастна проукраинская группировка. Об этом заявила глава пресс-службы СНБ Эдрианна Уотсон.

"СНБ не может подтвердить эту публикацию NYT. Журналист [издания] признал, что приведённые утверждения не основаны на разведывательных данных, которые рассекретила и распространила администрация США", — написала она в "Твиттере", добавив, что ФРГ, Швеция и Дания продолжают расследовать случившееся.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что эта группировка якобы действовала без ведома украинского лидера Владимира Зеленского. В Киеве в свою очередь открестились от причастности к произошедшему. А британская газета The Times написала, что западные спецслужбы давно знали об украинском следе в этом ЧП.

Обложка ©

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Никита Осипов
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