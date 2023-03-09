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9 марта, 00:05

Китайский дипломат потроллила США после статьи о "Северных потоках"

Китайский генконсул Чжан высмеяла статью NYT о диверсиях на "Северных потоках"

Статья газеты New York Times о предполагаемых организаторах подрыва "Северных потоков" хоть и внесла некоторую неразбериху, но одновременно только усилила подозрения. Это подметила генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Она намекнула на причастность к теракту администрации США.

"Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением "проукраинской группировки" внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов "Северный поток". Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: группировка называется администрацией Байдена?" — написала Чжан Мэйфан в "Твиттере".

Песков назвал публикации в западных СМИ о "Северных потоках" вбросом

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Как ранее писал Лайф, газета The New York Times сообщила, что эта группировка якобы действовала без ведома украинского лидера Владимира Зеленского. В Киеве в свою очередь открестились от причастности к произошедшему. А британская газета The Times написала, что западные спецслужбы давно знали об украинском следе в этом ЧП.

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ТАСС / AP

Арина Родионова
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