Статья газеты New York Times о предполагаемых организаторах подрыва "Северных потоков" хоть и внесла некоторую неразбериху, но одновременно только усилила подозрения. Это подметила генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Она намекнула на причастность к теракту администрации США.