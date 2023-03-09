Сергей Зуев снят с должности ректора Шанинки

В связи продолжающимся судебным процессом Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Данную должность заняла Мария Сигова. Об этом сообщила пресс-служба вуза в соцсети "ВКонтакте".

"Решением собрания учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова. <...> Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объёме в силу продолжающегося судебного процесса", — говорится в сообщении.