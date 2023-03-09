Сергей Зуев снят с должности ректора Шанинки
В связи продолжающимся судебным процессом Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Данную должность заняла Мария Сигова. Об этом сообщила пресс-служба вуза в соцсети "ВКонтакте".
"Решением собрания учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова. <...> Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объёме в силу продолжающегося судебного процесса", — говорится в сообщении.
При этом Зуев останется научным руководителем и будет принимать участие в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета. В вузе также сообщили, что после стабилизации положения, прежде всего в финансовом плане, совет учредителей проведёт выборы нового ректора.
Напомним, в октябре 2021 года Сергея Зуева задержали по подозрению в мошенничестве. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. В августе 2022 года Зуев признал вину и выплатил ущерб. А в марте 2023-го суд продлил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
ТАСС / Антон Новодережкин