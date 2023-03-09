Эксперт предположил, что в Грузии примут закон об иноагентах, несмотря на протесты

Грузия не хочет быть вассалом США и Евросоюза, поэтому в стране всё же могут принять отозванный из Парламента законопроект об иноагентах, из-за которого люди вышли на митинги. Так считает политолог и журналист Юрий Светов. По его мнению, с населением Грузии проведут работу, чтобы объяснить, для чего нужен этот закон.

"Думаю, они узнают немало интересного о том, кто и какие деньги получает из-за рубежа. Что те, кто вроде бы выступает за независимость Грузии, — на самом деле марионетки в чужих руках. И закон всё равно примут", — указал политолог в беседе с телеканалом "360".