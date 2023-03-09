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9 марта, 11:58

Эксперт предположил, что в Грузии примут закон об иноагентах, несмотря на протесты

Политолог Светов: Грузия примет закон об иноагентах для независимости от США и ЕС

Грузия не хочет быть вассалом США и Евросоюза, поэтому в стране всё же могут принять отозванный из Парламента законопроект об иноагентах, из-за которого люди вышли на митинги. Так считает политолог и журналист Юрий Светов. По его мнению, с населением Грузии проведут работу, чтобы объяснить, для чего нужен этот закон.

"Думаю, они узнают немало интересного о том, кто и какие деньги получает из-за рубежа. Что те, кто вроде бы выступает за независимость Грузии, на самом деле марионетки в чужих руках. И закон всё равно примут", — указал политолог в беседе с телеканалом "360".

Светов считает, что власти Грузии хотят, чтобы страна имела свою политику и не была протекторатом России, США или ЕС. Политолог указал, что Грузия хочет стать частью Евросоюза, но опирается на пример Турции, которая ведёт свою политику, являясь членом НАТО.

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Как сообщал Лайф, 6 марта в Тбилиси прошла акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. В ней приняли участие более тысячи человек. Митингующие попытались прорваться в Парламент, но их оттеснили и разогнали. После двух суток протестов правящая партия страны отозвала из Парламента законопроект об иноагентах.

Обложка ©

ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Илья Суриков
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