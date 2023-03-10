Россия решила обнародовать переписку с Германией и Швецией по "Северным потокам"
Россия распространит в Совбезе ООН переписку с Германией и Швецией по "Северным потокам"
Постоянное представительство России при ООН объявило о решении распространить в Совете Безопасности международной организации переписку с Германией и Швецией по поводу расследования диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нём (расследовании. — Прим. Лайфа) участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом", — сказал он в интервью ютуб-каналу The Dive.
Полянский добавил, что в постпредстве решили обнародовать переписку с Германией и Швецией, "чтобы быть транспарентными".
Как рассказывал Лайф, в западных СМИ появились статьи о том, что к подрывам "Северных потоков" якобы причастны некие украинские силы. Так, к примеру, спецслужбы Запада якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
Telegram / russiaun