Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 13:47

В МИД назвали ответственность США за "вопиющий" теракт на "Северных потоках" очевидной

Замглавы МИД Рябков: Для РФ очевидно, что ответственность за подрыв "Северных потоков" лежит на США

Для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" лежит на Вашингтоне. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT.

"Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный и вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне", — сказал Рябков.

Москва ответит на возможную блокировку расследования по "Северному потоку"

Москва ответит на возможную блокировку расследования по "Северному потоку"

По словам замминистра иностранных дел РФ, Москва в настоящее время работает над выработкой в ООН мандата для независимого расследования обстоятельств инцидента.

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. А вот новой версии западных СМИ, согласно которой трубопроводы подорвали некие украинские силы, в России не верят. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это детским лепетом.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров