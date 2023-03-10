В МИД назвали ответственность США за "вопиющий" теракт на "Северных потоках" очевидной
Замглавы МИД Рябков: Для РФ очевидно, что ответственность за подрыв "Северных потоков" лежит на США
Для Москвы очевидно, что ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" лежит на Вашингтоне. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT.
"Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный и вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне", — сказал Рябков.
По словам замминистра иностранных дел РФ, Москва в настоящее время работает над выработкой в ООН мандата для независимого расследования обстоятельств инцидента.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. А вот новой версии западных СМИ, согласно которой трубопроводы подорвали некие украинские силы, в России не верят. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это детским лепетом.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard