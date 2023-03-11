Патриарх Кирилл призвал международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Он назвал репрессивными действия украинских властей. Заявление предстоятеля РПЦ опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.

"Лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря… Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а её репрессивная цель — полное изгнание монашествующих — не скрывалась чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины", — говорится в обращении патриарха.

По его словам, вызывает сожаление тот факт, что при декларировании властями Украины "приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом". Патриарх уточнил, что поставленный монахам УПЦ ультиматум не имеет никаких юридических обоснований. При этом именно они, вернувшись в монастырь после советского периода, приложили максимальное усилие для восстановления обители, подчеркнул он.

Как указал глава РПЦ, лавра остаётся одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющих более двухсот монахов и послушников. На её территории размещён управленческий центр УПЦ, в ней также проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии. Обращение патриарха направлено предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций. Он призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.