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12 марта, 00:46

В Греции прошла акция протеста против пьяных выходок моряков с авианосца "Джордж Буш"

На Крите прошла акция протеста против непристойного поведения американских моряков

<p>Акция протеста против поведения американских военных. Обложка © <a href="https://flashnews.gr/post/619550/chania-diamartyria-tis-epitropis-eirinis-gia-tin-syberifora-tou-pliromatos-tou-aeroplanoforou-george-bush-sto-dimarcheio-foto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flashnews.gr</a></p>

Акция протеста против поведения американских военных. Обложка © flashnews.gr

В городе Ханья на греческом острове Крит прошла демонстрация против поведения американских военных, прибывших на военно-морскую базу на авианосце "Джордж Буш". Местные жители остались недовольны отдыхом моряков в то время, как вся страна скорбит после столкновения поездов возле города Лариса. Об этом пишет портал Flashnews.gr.

Согласно заявлению Комитета мира Ханьи, не прошло и 24 часов, как случились первые инциденты. Так, в пятницу весь город был блокирован из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими американцев, а позднее пьяный военный пришёл на Национальный стадион, когда он был заполнен тренировавшимися детьми, его там вырвало, и он ударил женщину, когда упал на неё сверху.

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Акция прошла у мэрии города, на неё пришло около трёх десятков человек, они держали в руках транспаранты с лозунгами "НАТО, вон с Эгейского моря!", "Американские мясники нежелательны в нашем городе", "Немедленно закрыть базу в Суде!", "Хотим, чтобы Суда была портом народов". К протестующим вышел мэр, ему вручили резолюцию протеста. А на последовавшей за демонстрацией встрече председатель комитета Манолис Пападоманолакис потребовал от властей оперативно реагировать на "пьяные выходки" американских военных.

Напомним, в ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате инцидента три вагона сошли с рельсов, после чего разгорелся пожар. Число погибших достигло 57, при этом судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Местные жители даже начали устраивать акции протеста после железнодорожной катастрофы.

Юлия Коновалова
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