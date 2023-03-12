В Греции прошла акция протеста против пьяных выходок моряков с авианосца "Джордж Буш"
На Крите прошла акция протеста против непристойного поведения американских моряков
Акция протеста против поведения американских военных. Обложка © flashnews.gr
В городе Ханья на греческом острове Крит прошла демонстрация против поведения американских военных, прибывших на военно-морскую базу на авианосце "Джордж Буш". Местные жители остались недовольны отдыхом моряков в то время, как вся страна скорбит после столкновения поездов возле города Лариса. Об этом пишет портал Flashnews.gr.
Согласно заявлению Комитета мира Ханьи, не прошло и 24 часов, как случились первые инциденты. Так, в пятницу весь город был блокирован из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими американцев, а позднее пьяный военный пришёл на Национальный стадион, когда он был заполнен тренировавшимися детьми, его там вырвало, и он ударил женщину, когда упал на неё сверху.
Акция прошла у мэрии города, на неё пришло около трёх десятков человек, они держали в руках транспаранты с лозунгами "НАТО, вон с Эгейского моря!", "Американские мясники нежелательны в нашем городе", "Немедленно закрыть базу в Суде!", "Хотим, чтобы Суда была портом народов". К протестующим вышел мэр, ему вручили резолюцию протеста. А на последовавшей за демонстрацией встрече председатель комитета Манолис Пападоманолакис потребовал от властей оперативно реагировать на "пьяные выходки" американских военных.
Напомним, в ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате инцидента три вагона сошли с рельсов, после чего разгорелся пожар. Число погибших достигло 57, при этом судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Местные жители даже начали устраивать акции протеста после железнодорожной катастрофы.