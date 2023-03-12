В Греции прошла акция протеста против пьяных выходок моряков с авианосца "Джордж Буш"

В городе Ханья на греческом острове Крит прошла демонстрация против поведения американских военных, прибывших на военно-морскую базу на авианосце "Джордж Буш". Местные жители остались недовольны отдыхом моряков в то время, как вся страна скорбит после столкновения поездов возле города Лариса. Об этом пишет портал Flashnews.gr.

Согласно заявлению Комитета мира Ханьи, не прошло и 24 часов, как случились первые инциденты. Так, в пятницу весь город был блокирован из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими американцев, а позднее пьяный военный пришёл на Национальный стадион, когда он был заполнен тренировавшимися детьми, его там вырвало, и он ударил женщину, когда упал на неё сверху.