В распоряжении Лайфа появились кадры огромного особняка семьи бывшего министра спорта, депутата Госдумы Бориса Иванюженкова в элитном посёлке Подольска. Младший сын политика, Артём, сегодня угодил в настоящий детектив с убийством.

Особняк семейства Иванюженковых в элитном посёлке Подольска. Видео © LIFE

Судя по кадрам, домом на Красногвардейском бульваре владеет весьма состоятельная ячейка общества с соответствующими соседями. На парковке у дома замечено три брутальных внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, каждый из которых стоит несколько миллионов рублей.

Кстати, как выяснил наш отдел расследований, за семейную недвижимость у Иванюженковых отвечает мама Наталья. Помимо огромного особняка, который в базах ЕГРН значится как снятый с учёта, у членов семьи также есть несколько квартир, в которых сейчас живут Антон, Артём и младшая дочь Анастасия.