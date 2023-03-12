Лайф снял роскошный особняк депутата Госдумы, чей сын-хоккеист угодил в историю с убийством
Лайф снял на видео особняк семейства Иванюженковых в элитном посёлке Подольска
В распоряжении Лайфа появились кадры огромного особняка семьи бывшего министра спорта, депутата Госдумы Бориса Иванюженкова в элитном посёлке Подольска. Младший сын политика, Артём, сегодня угодил в настоящий детектив с убийством.
Особняк семейства Иванюженковых в элитном посёлке Подольска. Видео © LIFE
Судя по кадрам, домом на Красногвардейском бульваре владеет весьма состоятельная ячейка общества с соответствующими соседями. На парковке у дома замечено три брутальных внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, каждый из которых стоит несколько миллионов рублей.
Кстати, как выяснил наш отдел расследований, за семейную недвижимость у Иванюженковых отвечает мама Наталья. Помимо огромного особняка, который в базах ЕГРН значится как снятый с учёта, у членов семьи также есть несколько квартир, в которых сейчас живут Антон, Артём и младшая дочь Анастасия.
Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что 24-летний хоккеист и сын депутата Артём Иванюженков совершил убийство. Уточнялось, что он даже скрылся с места преступления. В СК поспешили выпустить опровержение этой версии. А сам спортсмен записал видео, в котором показал, что находится в Сочи, и назвал все обвинения ложью.
LIFE