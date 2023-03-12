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12 марта, 14:47

Лайф снял роскошный особняк депутата Иванюженкова, чей сын чудом вылез из детектива с убийством

Лайф снял на видео особняк семейства Иванюженковых в элитном посёлке Подольска

В распоряжении Лайфа появились кадры огромного особняка семьи бывшего министра спорта, депутата Госдумы Бориса Иванюженкова в элитном посёлке Подольска. Младший сын политика, Артём, сегодня угодил в настоящий детектив с убийством.

Особняк семейства Иванюженковых в элитном посёлке Подольска. Видео © LIFE

Судя по кадрам, домом на Красногвардейском бульваре владеет весьма состоятельная ячейка общества с соответствующими соседями. На парковке у дома замечены три брутальных внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, каждый из которых стоит несколько миллионов рублей.

Кстати, как выяснил наш отдел расследований, за семейную недвижимость у Иванюженковых отвечает мама Наталья. Помимо огромного особняка, который в базах ЕГРН значится как снятый с учёта, у членов семьи также есть несколько квартир, в которых сейчас живут Антон, Артём и младшая дочь Анастасия.

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Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что 24-летний хоккеист и сын госслужащего Артём Иванюженков совершил убийство. Уточнялось, что он даже скрылся с места преступления. В СУ СК поспешили выпустить опровержение этой версии, заявив о непричастности спортсмена. Также и он записал видео, в котором показал, что находится в Сочи, а также назвал все обвинения ложью.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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