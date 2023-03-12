Хоккеист Иванюженков записал видео из Сочи и назвал полной ложью обвинения в убийстве

Нападающий клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Артём Иванюженков, которого заподозрили в причастности к поножовщине в подмосковном кафе, заявил о своей невиновности. Он записал видео из Сочи, где третий день у него проходят тренировки с командой.

"Друзья, добрый день, меня зовут Артём Иванюженков, по Сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации, я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всём разберётся. Всем хорошего дня и привет из Сочи", — сказал он.