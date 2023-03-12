Politico узнало о серьёзных разногласиях между Вашингтоном и Киевом

Несмотря на видимость идиллии между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, на самом деле в их отношениях сейчас есть некая напряжённость. Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, у глав государств расходятся мнения по поводу завершения конфликта и его целей.

"Между Вашингтоном и Киевом растут закулисные разногласия по поводу целей войны и вырисовываются потенциальные точки возгорания в отношении того, как и когда закончится конфликт. <…> Единство между Вашингтоном и Киевом непрочное", — сказано в статье.