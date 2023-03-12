Politico узнало о серьёзных разногласиях между Вашингтоном и Киевом
Politico: Между Киевом и Вашингтоном растёт напряжённость по поводу завершения конфликта
Несмотря на видимость идиллии между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, на самом деле в их отношениях сейчас есть некая напряжённость. Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, у глав государств расходятся мнения по поводу завершения конфликта и его целей.
"Между Вашингтоном и Киевом растут закулисные разногласия по поводу целей войны и вырисовываются потенциальные точки возгорания в отношении того, как и когда закончится конфликт. <…> Единство между Вашингтоном и Киевом непрочное", — сказано в статье.
Как пишет агентство, диверсии на "Северных потоках", "жестокая, изматывающая оборона стратегически не важного украинского города" — Артёмовска и план борьбы за Крым вызывают непонимание у Вашингтона. Особенно подчёркивается, что администрация Байдена предупреждала Зеленского о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны.
Ранее в ряде СМИ появилась версия о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки, причём западные спецслужбы якобы знали об этом. Позже была найдена якобы та самая яхта, которой воспользовались преступники. Однако в правдивости этой версии многие усомнились.