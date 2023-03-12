Многотысячный митинг оппозиции в Кишинёве сняли с дрона
Огромную толпу участников антиправительственного митинга в Кишинёве сняли на видео с высоты птичьего полёта. На кадрах с дрона видно, что их десятки тысяч, пишет телеканал "360".
Антиправительственный митинг в Кишинёве с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / "360"
"Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, ещё примерно столько же не смогли приехать в Кишинёв, их остановили на въезде в Кишинёв и в районах", — сказала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер журналистам на выходе из Дома Правительства.
Напомним, в ответ на народный порыв молдавская полиция начала массово задерживать автобусы с протестующими, следующие в Кишинёв. Из-за этого они вынуждены устраивать митинги прямо на трассах. Президент страны Майя Санду обвинила во всём Россию, а правоохранители провели обыски у предполагаемых организаторов.
Telegram / "360"