Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 15:00

Многотысячный митинг оппозиции в Кишинёве сняли с дрона

Огромную толпу участников антиправительственного митинга в Кишинёве сняли на видео с высоты птичьего полёта. На кадрах с дрона видно, что их десятки тысяч, пишет телеканал "360".

Антиправительственный митинг в Кишинёве с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / "360"

"Это предварительные данные. У меня сейчас есть информация, что участвовало 30 тысяч, ещё примерно столько же не смогли приехать в Кишинёв, их остановили на въезде в Кишинёв и в районах", — сказала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер журналистам на выходе из Дома Правительства.

Оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка

Оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка

Напомним, в ответ на народный порыв молдавская полиция начала массово задерживать автобусы с протестующими, следующие в Кишинёв. Из-за этого они вынуждены устраивать митинги прямо на трассах. Президент страны Майя Санду обвинила во всём Россию, а правоохранители провели обыски у предполагаемых организаторов.

Обложка ©

Telegram / "360"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров