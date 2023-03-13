Таскал по всей квартире и выкинул из дома: В Екатеринбурге парень жестоко избил красавицу-блогершу

В Екатеринбурге парень жестоко избил свою девушку. Отношения спортсмена-пауэрлифтера и блогерши-визажиста со стороны были похожи на сказку, но внутри были адом, отметила пострадавшая Екатерина.

В разговоре с порталом E1 девушка рассказала, что всё начиналось очень романтично. Тогда она находилась в Краснодаре и оправлялась от только закончившихся отношений. В Интернете Екатерина познакомилась с Андреем (имя изменено). Парень приехал из другого города глубокой ночью с цветами, и её это привлекло. Через четыре дня уже жили вместе. Кате тогда было 22, Андрею — 28. Вскоре пара вместе с четырёхлетней дочерью Екатерины отправилась в путешествие, но остаться решили в Екатеринбурге. Позже это сыграло с девушкой злую шутку, ведь в этом городе у неё не было знакомых.

Спустя несколько месяцев после переезда поведение Андрея изменилось: он старался быть с возлюбленной 24/7 и везде ходил за ней, объясняя это тем, что девушка очень красива, а он не доверяет другим мужчинам. Через полгода Екатерина поняла, что встретилась с абьюзером и манипулятором. А спустя ещё пару месяцев начались сильные ссоры, которые со временем превратились в драки. Екатерина пыталась уйти от Андрея, но всегда возвращалась. Сейчас девушка считает, что сама виновата в том, что не смогла порвать с бойфрендом раньше. Последняя их ссора произошла сразу после Нового года.

"Всё случилось на дне рождения у нашей общей подруги. Отношения у нас тогда были натянутые. Спустя 40 минут после нашего прихода Андрей вдруг психанул и уехал. Для меня тогда это был шок, так как в первый раз за все эти три года я осталась в компании малознакомых мужчин и девушек одна, без него. После отъезда он начал писать мерзкие сообщения, оскорбления", — рассказывает девушка.

Пострадавшая Екатерина. Фото © E1

Через несколько часов Екатерина вернулась домой и вновь подняла вопрос о разрыве отношений. Тогда, по её словам, Андрей схватил её за шкирку и кинул на кровать.

"Я очень сильно ударилась, подскочила, начала защищаться, отталкивать его руками. Он снова схватил и начал без остановки бить ладонями и кулаками, я упала, он начал меня пинать. Таскал по всей квартире, бил минут 30–40. Я почувствовала, как внутри глаза что-то лопнуло, дико завизжала. Он не обратил внимания и продолжил", — вспоминает пострадавшая.

Пострадавшая Екатерина. Фото © E1

Дальше, по словам блогерши, Андрей просто открыл дверь и выкинул её из дома. Избитая, она просидела у охранника в каморке до самого утра. Затем Екатерина поехала в гостиницу, где потеряла сознание, и администрация вызвала скорую. Находясь в больнице, девушка поняла, что следующая ссора может закончиться трагедией. Катя придумала план, как уйти от парня. Она сказала ему, что хочет побыть одна, и, пока Андрей был у друга, собрала вещи и переехала с дочкой сначала на съёмную квартиру, а затем в другой город. Но девушка признаётся, что и сейчас не может жить спокойно. По словам Екатерины, бывший угрожал, что найдёт человека, который обольёт её кислотой, что станет концом её карьеры в бьюти-сфере.