18-летнего парня, перерезавшего горло девятикласснице в Подольске, отправили в СИЗО

18-летнего жителя Подольска, который перерезал горло бывшей девушке, отправили в СИЗО на два месяца. На вопросы журналистов, которые просили прокомментировать этот поступок, парень отвечать не стал.

Лайф напоминает, что 16-летнюю девушку ещё живой нашли в луже крови. Друг девочки залез в запертую квартиру через балкон по просьбе её родителей. Он увидел умирающую одноклассницу и вызвал скорую. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи. Следователи показали видео с места убийства. А отец погибшей раскрыл жуткие детали расправы. Парень зарезал девятиклассницу из-за безответной любви.