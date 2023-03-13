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13 марта, 09:21

18-летнего парня, перерезавшего горло девятикласснице в Подольске, отправили в СИЗО

Убийцу 16-летней девочки из Подольска отправили в СИЗО на два месяца

18-летнего жителя Подольска, который перерезал горло бывшей девушке, отправили в СИЗО на два месяца. На вопросы журналистов, которые просили прокомментировать этот поступок, парень отвечать не стал.

Убийца 16-летней девочки из Подольска отказывается комментировать этот поступок. Видео © LIFE

Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней девочки из Подольска

Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней девочки из Подольска

Лайф напоминает, что 16-летнюю девушку ещё живой нашли в луже крови. Друг девочки залез в запертую квартиру через балкон по просьбе её родителей. Он увидел умирающую одноклассницу и вызвал скорую. Но до больницы её довезти не успели, она скончалась в машине скорой помощи. Следователи показали видео с места убийства. А отец погибшей раскрыл жуткие детали расправы. Парень зарезал девятиклассницу из-за безответной любви.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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