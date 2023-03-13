Политолог объяснил, чего хотят добиться на Украине, переименовывая Россию в Московию

Идея киевских властей о переименовании России в Московию является очередной попыткой отмены нашей страны. Об этом в беседе с Лайфом заявил член экспертного клуба "Дигория" политолог Константин Бобров.

"Культура отмены, активно используемая Западом в контексте гибридной войны против России, уже получила широкое применение на уровне международных институтов. Однако такой неоднозначный даже по европейским меркам ход, как переименование России, сначала следует обкатать на своём полигоне, где наравне с политическими технологиями испытывается западное вооружение. В качестве испытательного полигона Запад уже давно использует территории, подконтрольные Киеву", — отметил он.

Бобров добавил, что такая реформа соответствует характеру киевского режима, который "никогда не отличался адекватностью". По его мнению, в случае успеха проекта отмена России может получить новый виток развития на территории западных стран.

Эксперт также напомнил, что европейцы чувствуют усталость от украинского кризиса и экономического противостояния с РФ. При этом западные лидеры регулярно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому, что объёмы дальнейших поставок оружия будут зависеть от военных успехов. В этих условиях киевский режим пытается всеми способами сохранить интерес других стран к конфликту, убеждён Бобров.

"Затягивающийся конфликт влечёт за собой репутационные издержки для Вашингтона и его инструмента в виде НАТО. Обещания уничтожить Россию экономически так же, как и поставками вооружения Киеву, не сбываются. С каждым днём вера в их исполнение угасает даже у самых рьяных сторонников. В этом контексте рождается поразительно бредовая идея: нельзя проиграть России, если отменить её название!" — считает специалист.

По мнению политолога, составители методичек для Киева рассчитывают дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ, используя противостояние регионов и федерального центра. Эксперт напомнил, что осенью 2023 года в стране стартуют избирательные кампании, что и станет целью для попытки Запада повлиять на взаимоотношения Москвы и субъектов.