Дина Аверина — об отстранении Винер: Что бы ни было, мы всегда будем за неё

Российская спортсменка Дина Аверина поддержала президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, которую отстранили на два года после скандала на Олимпиаде в Токио. Ситуацию она прокомментировала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Мы все её поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Она многое делает не только для нас, но и для всей художественной гимнастики в России. Как бы что ни было, мы всегда будем за неё", — сказала спортсменка.