Дина Аверина — об отстранении Винер: Что бы ни было, мы всегда будем за неё
Российская спортсменка Дина Аверина поддержала президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, которую отстранили на два года после скандала на Олимпиаде в Токио. Ситуацию она прокомментировала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Мы все её поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Она многое делает не только для нас, но и для всей художественной гимнастики в России. Как бы что ни было, мы всегда будем за неё", — сказала спортсменка.
Аверина подчеркнула, что Винер является огромным молодцом, ведь она держится и не показывает спортсменам плохое настроение и настоящие чувства относительно этой ситуации.
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Винер осталась недовольна решением судей поставить Дину Аверину на второе место в многоборье, несмотря на серьёзную ошибку у получившей золото израильтянки Линой Ашрам. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления спортсменок из РФ. Позже технический комитет, возглавляемый россиянкой Натальей Кузьминой, не обнаружил предвзятости и нарушений в работе арбитров. В сентябре 2021 года стало известно, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на пост главы техкомитета Международной федерации гимнастики, с чем и было связано разбирательство в отношении Винер. 6 марта было принято решение об отстранении тренера от работы на международных соревнованиях на два года.
ТАСС / URA.RU / Andreyev Vladimir