В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве газа в многоэтажке в Чите

В Забайкальском крае задержали работника ОАО "Читаоблгаз", который проходит обвиняемым по делу о взрыве газа в пригородном посёлке Антипиха в Чите. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Задержан работник ресурсоснабжающей организации. Мастеру службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека)", — сообщили в СКР.

По версии следствия, 9 марта 2023 года обвиняемый дал своим подчинённым распоряжение подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в многоэтажный жилой дом по улице Боровой. При этом мужчина знал, что ещё не всё было обследовано. В результате произошла утечка газа, пять квартир оказались разрушенными, а малолетний мальчик получил тяжёлые травмы. Всего по делу потерпевшими проходит 25 человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения.