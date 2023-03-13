Азербайджанец Гасанов ударил армянина Манвеляна после проигрыша на ЧЕ по борьбе

Манвелян стал победителем в весовой категории до 55 килограммов со счётом 7:1. После поединка армянин подошёл к сопернику, чтобы пожать ему руку, однако Гасанов в ответ на дружеский жест ударил его по лицу. В пресс-службе Федерации борьбы Армении журналистам заявили, что азербайджанца уже дисквалифицировали с турнира. К слову, Хасанов мог бы побороться за бронзу, если бы не его некрасивый поступок. А вот следующим соперником Манвеляна станет Мухаммет Эмин Чакыр из Турции.