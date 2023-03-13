Азербайджанец Гасанов ударил армянина Манвеляна после проигрыша на ЧЕ по борьбе
Азербайджанский боец Рахим Гасанов ударил по лицу армянина Карапета Манвеляна после поражения в четвертьфинале молодёжного чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Напомним, турнир проходит в румынском Бухаресте.
Азербайджанский борец Рахим Хасанов ударил армянина Карапета Манвеляна после поражения на чемпионате. Видео © Telegram / ArmeniaMMA
Манвелян стал победителем в весовой категории до 55 килограммов со счётом 7:1. После поединка армянин подошёл к сопернику, чтобы пожать ему руку, однако Гасанов в ответ на дружеский жест ударил его по лицу. В пресс-службе Федерации борьбы Армении журналистам заявили, что азербайджанца уже дисквалифицировали с турнира. К слову, Хасанов мог бы побороться за бронзу, если бы не его некрасивый поступок. А вот следующим соперником Манвеляна станет Мухаммет Эмин Чакыр из Турции.
Ранее Лайф рассказывал, что футболисты ярославского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле турецкого Белека. В российской команде сообщили, что драку начали представители Незалежной, а ярославцы заступились за одноклубника, которого избивали толпой в лифте. Лайф публиковал кадры драки.
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