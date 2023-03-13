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Регион
Опубликовано 13 марта 2023, 19:07

Совет Госдумы отложил законопроект о запрете усыновлять детей из РФ в недружественные страны

Совет Государственной думы отложил рассмотрение законопроекта, предусматривающего запрет на усыновление детей из России гражданами недружественных стран. Об этом журналистам сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента.

"Совет отложил первое чтение законопроекта о запрете на усыновление российских детей гражданами недружественных стран", — приводит слова источника ТАСС.

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Напомним, ранее профильный Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении и предложил включить инициативу в проект порядка работы Госдумы на 15 марта.

Как сообщал Лайф, законопроект о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России был внесён в парламент 1 августа прошлого года. В пояснительной записке отмечается, что передача сирот на воспитание в иностранные семьи не отвечает национальным интересам РФ. По словам депутата и соавтора законопроекта Яны Лантратовой, он также необходим, чтобы контролировать судьбу ребят.

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Никита Никонов
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