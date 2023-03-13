В МИД России заявили о готовности продлить зерновую сделку, но с одним условием
Замглавы МИД Вершинин: Россия согласна продлить зерновую сделку, но только на 60 дней
Российская сторона согласна продлить зерновую сделку после истечения её срока 18 марта, но только на 60 дней, а не на 120, как было ранее. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве.
"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарём ООН Антониу Гутерришем стамбульских договорённостей, не возражает против очередного продления Черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — отметил Вершинин.
Замглавы МИД РФ назвал переговоры с ООН подробными и откровенными. По его словам, дальнейшая позиция Москвы по зерновой сделке будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта. Речь, в частности, идёт о реализации заявленных исключений из санкций, "о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне".
Напомним, соглашение по зерновой сделке подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года, а позже продлено до 18 марта 2023 года. Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения договора. Недавно Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN