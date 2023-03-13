В МИД России заявили о готовности продлить зерновую сделку, но с одним условием

Российская сторона согласна продлить зерновую сделку после истечения её срока 18 марта, но только на 60 дней, а не на 120, как было ранее. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарём ООН Антониу Гутерришем стамбульских договорённостей, не возражает против очередного продления Черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — отметил Вершинин.