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13 марта, 19:44

Белый дом призвал Си Цзиньпина к прямому контакту с Зеленским

Власти США считают, что председатель КНР Си Цзиньпин должен напрямую пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, это необходимо, чтобы лидер КНР из первых уст ознакомился с мнением Украины по нынешней ситуации.

"Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", — заявил Салливан.

Он также сказал, что Штаты сейчас не в состоянии подтвердить информацию из статьи The Wall Street Journal о планах Си Цзиньпина прилететь в Москву на будущей неделе для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. А также и намерении затем в удалённом формате пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. А The Wall Street Journal писала о планах председателя КНР затем пообщаться в видеоформате с лидером Украины Владимиром Зеленским. В Кремле заявили, что говорить о возможной дате визита Си Цзиньпина в Москву пока не готовы.

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ТАСС / PHILIPPE LOPEZ / POOL

Анатолий Симоненко
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