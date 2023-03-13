Белый дом призвал Си Цзиньпина к прямому контакту с Зеленским
Власти США считают, что председатель КНР Си Цзиньпин должен напрямую пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, это необходимо, чтобы лидер КНР из первых уст ознакомился с мнением Украины по нынешней ситуации.
"Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", — заявил Салливан.
Он также сказал, что Штаты сейчас не в состоянии подтвердить информацию из статьи The Wall Street Journal о планах Си Цзиньпина прилететь в Москву на будущей неделе для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. А также и намерении затем в удалённом формате пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. А The Wall Street Journal писала о планах председателя КНР затем пообщаться в видеоформате с лидером Украины Владимиром Зеленским. В Кремле заявили, что говорить о возможной дате визита Си Цзиньпина в Москву пока не готовы.
ТАСС / PHILIPPE LOPEZ / POOL