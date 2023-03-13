Белый дом призвал Си Цзиньпина к прямому контакту с Зеленским

Власти США считают, что председатель КНР Си Цзиньпин должен напрямую пообщаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, это необходимо, чтобы лидер КНР из первых уст ознакомился с мнением Украины по нынешней ситуации.

"Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке", — заявил Салливан.